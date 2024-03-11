بروكسل 8 سيُعقد أيار المقبل لبحث “مستقبل سوريا والمنطقة”

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، عن عقد مؤتمر بروكسل الثامن حول مستقبل سوريا والمنطقة في شهر مايو المقبل.

أكد بوينو أهمية تعزيز الدعم للسوريين في بلدهم والدول المتأثرة بتداعيات النزاع السوري.

وأشار بوينو إلى استمرار الدعم الأوروبي للأزمة السورية، حيث قال: “حتى الآن، قدم الاتحاد الأوروبي أكثر من 26 مليار يورو للدعم”.

وذكر أن مؤتمر بروكسل السابق أسفر عن التزامات بقيمة 5.6 مليار يورو للمساعدات الإنسانية والتنموية.

أكد المسؤول الأوروبي أن مؤتمر بروكسل يسعى لإيجاد حل مستدام للأزمة السورية من خلال الجهود الدبلوماسية بالتعاون مع الأردن.

وشدد على ضرورة الوصول إلى حلاً مستدامًا يتفق عليه النظام السوري والمعارضة برعاية أممية لإنهاء أزمة اللاجئين والنازحين السوريين.

تجدر الإشارة إلى أن موتمر بروكسل 7 العام الماضي شهد تخصيص مبلغ 108 مليون يورو لسوريا، وأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عدم قيام الاتحاد بتقييم العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية أو رفع العقوبات عنها.

يرى بعض المسؤولين الروس أن مؤتمر بروكسل يعتمد على وعود لا يتم تنفيذها، ويشددون على ضرورة تلبية نداءات الدول المجاورة لسوريا وتحميل المسؤولية تجاه اللاجئين.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إلى عدم دعم الاتحاد الأوروبي لعودة اللاجئين إلى سوريا إلا إذا تم ضمان عودتهم بشكل طوعي.

وكالات