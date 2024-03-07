أقرت السلطات الاوكرانية بأن مرتزقة من 50 دولة يقاتلون في صفوف قواته.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مديرية المخابرات العامة في وزارة دفاع النظام الأوكراني قولها على تلغرام: “اليوم هي الذكرى السنوية لإنشاء الفيلق الدولي التابع لمديرية المخابرات العامة في وزارة الدفاع الأوكرانية.. لقد وحد الفيلق متطوعين من أكثر من 50 دولة حول العالم”.

وأشارت المديرية إلى أن “من بين المرتزقة مقاتلون وقدامى المحاربين في قوات العمليات الخاصة ووحدات عسكرية أخرى من الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا والدنمارك ودول أخرى في أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية”.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم أنها وضعت أكثر من 700 من المرتزقة الأجانب الذين قاتلوا ويقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية على قائمة المطلوبين وصدرت أحكام غيابية باعتقالهم.

وفي وقت سابق نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لمواقع بالقرب من محطة السكك الحديدية في افدييفكا التي فر منها مقاتلو اللواء الهجومي الثالث الأوكراني التابع لكتيبة “آزوف” الإرهابية حيث تبين وجود مرتزقة كنديين وجورجيين يقاتلون إلى جانبهم.

كما أكد رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية العقيد سيرغي رودسكي في وقت سابق أن عسكريين من دول الناتو تحت ستار المرتزقة يشاركون في الأعمال القتالية في أوكرانيا.

وحسب وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” فإنه منذ بدء العملية الخاصة قتل أكثر من 5.8 آلاف مقاتل أجنبي بما في ذلك من دول “الناتو” بينهم 1427 من بولندا و466 من الولايات المتحدة و344 من بريطانيا.