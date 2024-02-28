قسم جديد للتلاسيميا في مشفى سلمية
أفاد مدير مشفى سلمية الوطني أسامة ملحم لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر إذاعة “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر، أنه سيتم افتتاح قسم جديد لمرضى التلاسيميا في المشفى.
وتابع “ملحم” أنه “سيتم تطوير القسم الخاص بمرضى التلاسيميا المكون من غرفتين ليكون قسماً كبيراً على مستوى الجمهورية”.
وأكمل “ملحم” إننا “نعاني من نقص كامل في اختصاصات القلبية والصدرية والعصبية، ولكن بالكادر الموجود نستطيع تدارك النقص، وتلبية حاجة المراجعين والعمليات الجراحية مستمرة في المشفى خصوصاً فيما يتعلق بالأورام”.
وعن حادثة اختطاف المولودة من المشفى، أوضح “ملحم” أن “القضية أصبحت في عهدة الجهات المختصة والتحقيقات جارية لإعادة الطفلة لذويها وإلقاء القبض على الخاطفة”.
يذكر أن مشفى سلمية الوطني بريف حماة الشرقي شهد صباح الاثنين، سرقة مولودة بعد ولادتها بساعة، حيث كانت مع جدتها التي أعطتها لإحدى المراجعات ريثما تُحضِر بطاقة اللقاح وعند عودتها لم تجدهما، وبعد تأخر المراجعة قامت الجدة بإخبار إدارة المشفى.
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