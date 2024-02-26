26-02-2024
الدفاع الجوي في المقاومة الوطنية اللبنانية يسقط مسيرة إسرائيلية معادية
أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية معادية من نوع “هرمز 450” بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان.
وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة قامت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع “هرمز 450″ بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح، حيث شوهدت وهي تسقط في المنطقة”.
وأكدت المقاومة أنها ستواصل تصديها لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية.
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