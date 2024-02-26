الدفاع الجوي في المقاومة الوطنية اللبنانية يسقط مسيرة إسرائيلية معادية

26-02-2024

الدفاع الجوي في المقاومة الوطنية اللبنانية يسقط مسيرة إسرائيلية معادية

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية معادية من نوع “هرمز 450” ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة قامت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة بإسقاط مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع “هرمز 450″ ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح، حيث شوهدت وهي تسقط في المنطقة”.

وأكدت المقاومة أنها ستواصل تصديها ‏لطائرات العدو ومنعها من تحقيق أهدافها العدوانية.

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