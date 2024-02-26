الضرائب والرسوم توضّح التطورات على ملف الربط الإلكتروني

أوضح مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم، “منذر ونوس”، لبرنامج “المختار”، أن “عمليات الربط الإلكتروني انتقلت نحو فئة الدخل المقطوع، والقضية ملزمة لمن نلزمه”.

وتابع “ونوس”، أنه “حالياً نحن بالمرحلة الثانية للربط الإلكتروني، وهي مع فئة الدخل المقطوع، وفي نهاية 2023 أصدرنا قراراً بتخفيض نسب الأرباح لهذه الفئة، وقدمنا بعض الميزات بالنسبة للمكلفين لمن يقوم بالربط الإلكتروني بتخفيض نقطة أو نقطتين لبعض المهن استناداً للمرسوم 30 للعام 2023”.

وأشار مدير الضرائب والرسوم إلى أنه “في حال التزام هذه الفئة سنكون أمام عدم وجود أي تدخل للعنصر البشري ما يزيد من القدرة على تحقيق العدالة الضريبية”.

وحول خطط الهيئة لعام 2024، أجاب “ونوس” أنه “التوسع بأكبر قدر ممكن من هذا الربط لتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين، وهذا مرتبط بالتزام المكلفين بالربط، فبعد إصدار القرار نقوم بجولات عامة للتدقيق بالالتزام”.

وأفاد “ونوس”، أن “العمليات التي تجري بهذا المضمار هي مباشرة وغير مباشرة، وبخصوص الدخل المقطوع فالقضية تتعلّق بمهنتين أساسيتين هي الوجبات السريعة المتعلّقة بالفروج وصانعي الحلويات، بالإضافة إلى أنه من بضعة أسابيع أطلقنا نسخة محدثة من تطبيق فاتورتك حق، إذ أدخلنا خانة خاصة بالشكاوى”.

ونوّه “ونوس” إلى أن “قضية الربط الإلكتروني إلزامية لمن نصدر قرارات بإلزامه، لكنها خيارية للجميع من أي فئة كانت، كما رفض بعض المكلفين التحوّل نحو الربط الإلكتروني ربما لأنهم لا يملكون الوعي الكافي أو غياب التجهيزات أو عدم فهم الفكرة”.

وختم “ونوس” أن “ممانعة الربط الإلكتروني تحصل لأسباب عدة، وبات لدينا تطبيق لإصدار الفواتير يمكن من خلاله إتمام عمليات الربط، كما أصدرنا قرار يتعلّق بالأطباء الراغبين بالربط، ووجّهنا لتقديم التسهيلات اللازمة لذلك”.

يُذكر أنه في كانون الأول 2022 بدأت وزارة المالية عبر الهيئة العامة للضرائب والرسوم بتطبيق منظومة الربط الإلكتروني، وذلك بحسب القرار رقم 994 الصادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم.