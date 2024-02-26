قراءة في " نقد العقل المحض " لفيلسوف التنوير كانط

نبيل الجزائري:

يقول كانط أن ديفيد هيوم أيقضه من سباته دوغماطيقي إذ دفعه في لحظة فارقة في العقل الغربي إلى ميلاد الفلسفة إستطاعت أن توفق بين أعظم تيارين فلسفيين في النظرية المعرفة و هما التجريبية التي ترى أن المعرفة في جوهرها مكتسبة من خلال الخبرة و الحواس و أما العقلانية التي ترى أن العقل أساس المعرفة و هي فطرية. جاء "نقد العقل المحض" لإيمانويل كانط كعمل معقد و توفيفي يستكشف حدود و إمكانيات المعرفة البشرية.

الكتاب مقسم إلى جزئين رئيسيين ، "الجمالية التجاوزية" و "التحليلي التجاوزي" ، يتناول كل منهما موضوعات ومفاهيم مختلفة.

تهتم "الجمالية التجاوزية" بطبيعة التجربة الحسية ودور الحدس في فهمنا للعالم. يجادل كانط بأن كل معرفتنا تبدأ بالتجربة الحسية ، لكن هذه التجربة ليست كافية لتزويدنا بفهم كامل للواقع. بدلاً من ذلك ، يجب أن نعتمد أيضًا على المفاهيم المسبقة وفئات الفهم ، والتي تسمح لنا بتنظيم تجاربنا الحسية وتفسيرها.

يبدأ كانط بشرح مفاهيم وفئات معينة مسبقة ضرورية لنا لفهم العالم. وتشمل مفاهيم مثل السببية والجوهر والكمية ، بالإضافة إلى فئات مثل الكمية والنوعية والعلاقة. يجادل كانط بأن هذه المفاهيم والفئات ليست مشتقة من التجربة ، ولكنها بدلاً من ذلك فطرية في العقل البشري. إنها ما يسمح لنا بتنظيم تجاربنا وفهمها

أحد الأفكار الرئيسية لـ "الجمالية التجاوزية" هو التمييز بين الأحكام التحليلية والأحكام التركيبية. الأحكام التحليلية هي الأحكام الصحيحة بالتعريف ، مثل "جميع العزاب غير متزوجين". من ناحية أخرى ، تضيف الأحكام التركيبية معلومات جديدة إلى فهمنا لمفهوم ما ، مثل "جميع العزاب غير سعداء". يجادل كانط بأن الأحكام التركيبية ممكنة فقط بسبب المفاهيم المسبقة وفئات الفهم ، والتي تسمح لنا بعمل روابط بين الجوانب المختلفة لتجربتنا.

يبني "التحليلي التجاوزي" على أفكار "الجمالية التجاوزية" من خلال استكشاف طبيعة وحدود العقل البشري. يقسم كانط "التحليلي التجاوزي" إلى قسمين ، "تحليل المفاهيم" و "تحليل المبادئ". يهتم "تحليل المفاهيم" بطبيعة المفاهيم المسبقة وفئات الفهم ، بينما يستكشف "تحليل المبادئ" المبادئ والقواعد التي تحكم تفكيرنا.

أحد الأفكار الرئيسية في "تحليل المفاهيم" هو التمييز بين "الظواهر أو phenomena" و "نومينا". الظواهر هي موضوعات تجربتنا الحسية ، في حين أن نومينا هي أشياء كما هي في حد ذاتها ، مستقلة عن تصورنا لها. يجادل كانط بأنه لا يمكننا أبدًا معرفة نومينا بشكل مباشر ، ولكن فقط من خلال مظاهرها كظواهر. يؤدي هذا إلى مبدأ "المثالية المتعالية" الشهيرة ، والتي تنص على أنه لا يمكننا معرفة العالم إلا كما يبدو لنا ، وليس كما هو في حد ذاته.

يستكشف "تحليل المبادئ" طبيعة المبادئ والقواعد التي تحكم تفكيرنا. يجادل كانط بأن هذه المبادئ ضرورية لنا لفهم تجربتنا ، لكن لها أيضًا حدودًا. على سبيل المثال ، يخبرنا مبدأ السببية أن كل حدث له سبب ، لكنه لا يستطيع أن يخبرنا ما إذا كان السبب ضروريًا أم عرضيًا ، أو ما إذا كانت هناك أي أحداث غير مسببة.

موضوع رئيسي آخر لـ "تحليلي المبادئ" هو التمييز بين الأحكام "التحليلية" و "التركيبية" ، والذي تم تقديمه في "الجمالية التجاوزية". يجادل كانط بأنه في حين أن جميع الأحكام تستند في النهاية إلى المفاهيم المسبقة وفئات الفهم ، فإن بعض الأحكام تحليلية بحتة ، في حين أن البعض الآخر تركيبي. مفتاح فهم الأحكام التركيبية هو مفهوم "الإدراك التجاوزي" ، وهو الوعي الذاتي الذي يسمح لنا بتجميع جوانب مختلفة من تجربتنا والتعرف عليها على أنها تنتمي إلى ذات واحدة موحدة.

عموما ، موضوعات "نقد العقل الخالص" معقدة ومترابطة ، لكنها تدور جميعًا حول مسألة ما يمكننا معرفته وكيف يمكننا معرفته. يعتبر نهج كانط ثوريًا وصعبًا على حد سواء ، حيث يجادل بأن معرفتنا محدودة ببنية عقولنا ، وأنه لا يمكننا أبدًا معرفة العالم كما هو في حد ذاته. ومع ذلك ، فهو يقترح أيضًا أنه يمكن التغلب على هذه الحدود إلى حد ما من خلال استخدام العقل والتطبيق الدقيق لمبادئ وقواعد الفهم.

على الرغم من تعقيده ، يظل "نقد العقل الخالص" أحد أهم أعمال الفلسفة المكتوبة على الإطلاق ، وتستمر موضوعاته في التأثير على المناقشات الفلسفية وتشكيلها حتى يومنا هذا. سواء وافق المرء على حجج كانط أم لا ، فمن المستحيل تجاهل عمق فكره وتعقيده ، أو الأهمية الدائمة للأسئلة التي يطرحها.