ما قصة “سفينة الموت” الكويتية ؟

انتشرت رائحة كريهة في مدينة كيب تاون السياحية في جنوب أفريقيا بسبب وصول سفينة محملة بآلاف من رؤوس الماشية، مصدرها الروث وغاز الأمونيا الناتجة عن رحلتها الطويلة من البرازيل.

المسؤولون في الموانئ أشاروا إلى أن السفينة ستستمر في رحلتها إلى العراق.

وكانت السفينة، التي أطلق عليها اسم “الكويت”، قد تسببت في انبعاث الرائحة الكريهة عند وصولها، مما أدى إلى استنفار بعض السكان الذين اعتقدوا أن هناك تسريبًا صحياً قريبًا.

السفينة رست للحصول على علف للحيوانات والإجراءات الطبية اللازمة.

المفتشون أطلقوا عليها اسم “سفينة الموت الكويتية” وأكدوا على ظروف صعبة عاشتها الماشية خلال الرحلة، مما قد يتسبب في إعدام بعض الحيوانات بسبب إصاباتها.



إرم نيوز