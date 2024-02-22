وزير الدفاع الروسي: الجيش السوري سيطر على كامل الأراضي بفضل قواتنا!

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات السورية استطاعت السيطرة على أكثر من 90% من الأراضي السورية بفضل الدعم الروسي، وفي مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية، أكد شويغو أن استراتيجيات وتكتيكات الدول الغربية في الحروب ليست فريدة أو ناجحة، مشيراً إلى عدم وجود أمثلة ناجحة في أفغانستان، العراق، ليبيا، أو سوريا.

وأضاف أن القوات الروسية، بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، قدمت دعمًا للجيش السوري عندما كان يسيطر على نسبة حوالي 17% من مساحة البلاد، وفي الوقت الحالي، تمكنت القوات السورية من السيطرة على أكثر من 90% من مساحة سوريا.

وفيما يتعلق بالمعارك في مدينة أفدييفكا شرق أوكرانيا، أشار شويغو إلى أن الطيارين الروس الذين شاركوا في هذه المعارك اكتسبوا خبرات قتالية قيمة خلال مشاركتهم في النزاع في سوريا وفقاً لوكالات الانباء.