الخوف من خبر كان
الأصدقاء وغير الأصدقاء الذين يقولون أنني أخوفهم و أخرب آمالهم الوردية بالتحذير من تداعيات مشروع قانون مناهضة التطبيع الأمريكي مع الدولة السورية ، أقول: أن عقوبات قيصر 2 سوف تشمل أي شركة إعمار تدخل سورية، وأي نظام يطبع معنا، وسوف تعرقل مساعدات الأمم المتحدة لسورية، وتمنع سفر أو التعامل مع أعضاء مجلس الشعب والمدراء والوزراء وأعضاء القيادة ووالرقابة والتفتيش وفروعهم العائلية، إضافة إلى كل الشعب السوري المنضوي تحت المظلة الرسمية. وسوف تشكل الولايات العدوانية الحاقدة حصارا تاريخيا أين منه حصار كوبا ، ومع ذلك نرى حكومتنا ماضية في سياساتها غير السياسية ورفع أسعارها كتاجر محتكر مرتين في الشهر: للمحروقات والإتصالات والخبز والكهرباء والدواء.. ويستمر الرفع والبطح من دون أن يخرج علينا رئيس الحكومة أو حتى عضو قيادة حكيمة ليعرض لنا خطة الصمود 2 في مواجهة القيصر 2 بعد فشل خطة الصمود 1 في مواجهة القيصر 1 مع إصرار حاكم المصرف على أن الدولار ب 13 ألف مع أن قيمته في السلع تجاوزت الثلاثين ألفا!
فيا سادتنا في البعث التليد والإسلام المجيد نعيد تذكيركم بأننا آخر مالديكم وأننا أفضل أسلحتكم وسبب وجودكم واستمراركم، فتوقفوا عن إضعافنا والإستخفاف بحياتنا وشاركونا صبرنا وصمودنا ورأينا في طريقة إدارة حياتنا قبل أن نصبح جميعا في خبر كان .. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلٍ، بصبحٍ، وما الإصباح منك بأمثلٍ.
نبيل صالح
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