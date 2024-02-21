خروج محطة تحويل  المزرعة ٦٦ ك.ف بدمشق عن الخدمة نتيجة حدوث عطل طارئ.

أعلنت وزارة الكهرباء عن خروج محطة تحويل المزرعة ٦٦ ك.ف عن الخدمة نتيجة انهيار عازلة على إحدى كبلات التوتر العالي في محطة تحويل المزرعة ٦٦ ك.ف، ما أدى إلى تضرر مجموعة من كابلات التوتر العالي المغذية للمحطة، إضافة إلى تضرر الكابلات التي تشكل حلقة وصل مع المحطات المجاورة.

ونتيجة لذلك، خرجت محطة تحويل المزرعة بالكامل عن الخدمة، مما تسبب في تأثير المناطق التي تتلقى التغذية الكهربائية منها.

المناطق التي تأثرت بالعطل تشمل “ساحة الميسات وما حولها- محيط جامع العثمان- جسر النحاس- شرقي- المدرسة- جبة- محيط جمعية العمران – محيط الفرن الآلي- محيط أفران ابن العميد – شارع برنية – حي النصر – محيط جامع صلاح الدين – محيط جامع يونس آغا- شارع أسد الدين – كيكية- ساحة شمدين – محيط جامع حمو ليلا – الشيخ خالد – طلعة آدم- سعدون – ابو جرش – حارة طنابر – محيط الفيحاء – قسم من برزة مسبق الصنع – محيط جامع ابو النور – سوق الجمعة – الشيخ محي الدين – أربعين- تجارة شارع الكزبري – شارع جابر بن حيان – منطقة سوق الخضرة بالقصور – محيط كنيسة السيدة – قسم من ساحة العباسيي”.