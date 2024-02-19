تحرير مصنع للكيميائيات وإسقاط 96 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من تحرير مصنع أفدييفكا لفحم الكوك والكيميائيات بالكامل وصد عدة هجمات لقوات النظام الأوكراني.

وذكرت الوزارة في تقريرها حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة أنه تم تكبيد القوات الأوكرانية 1065 عسكرياً بين قتيل وجريح، حيث تم على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف صد 6 هجمات، وبلغت خسائر قوات كييف 30 عسكرياً ودبابة ليوبارد ألمانية وأسلحة ومدافع غربية.

وعلى محور دونيتسك عززت القوات الروسية تحصيناتها وسيطرت على مواقع مهمة وصدت 4 هجمات وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 275 عسكرياً.

وعلى محور أفدييفكا صدت القوات الروسية 9 هجمات أوكرانية وأوقعت 565 عسكرياً بين قتيل وجريح ودمرت أسلحة ومدافع غربية.

وعلى محور جنوب دونيتسك تم صد هجوم معاد والقضاء على 150 عسكرياً، وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية، أما على محور خيرسون فبلغت خسائر القوات الأوكرانية 45 عسكرياً وتدمير مدافع غربية.

ودمرت القوات الروسية نظام صواريخ “سامب تي” فرنسياً مضاداً للطائرات وأسقطت صاروخي هيمارس و96 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون وخاركوف.