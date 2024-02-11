سوريا تشارك بثلاثة أفلام في مهرجان بغداد السينمائي

تشارك سوريا بثلاثة أفلام سينمائية متنوعة بين الروائي الطويل والقصير والوثائقي، في مهرجان بغداد السينمائي، الذي يفتتح على مسرح المنصور، مساء السبت.

ويتنافس الفيلم السوري “فوتوغراف” للمخرج المهند كلثوم في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، مع 15 فيلماً آخر، حيث تشارك العراق بخمسة أفلام، ومصر بأربعة أفلام، ومن تونس فيلم واحد، ومن فلسطين فيلم واحد، ومن لبنان فيلم واحد، ومن البحرين فيلمان، ومن المغرب فيلم واحد.

أما في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، فيتنافس 12 فيلماً، وتشارك سوريا بفيلم “رحلة يوسف” للمخرج جود سعيد، بينما يشارك العراق بثلاثة أفلام، وكل من اليمن، مصر، فلسطين المغرب، الكويت، السودان، الأردن، وتونس بفيلم واحد.

وتتنافس عشرة أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية، وتشارك سوريا بفيلم “قشرة بصلة” للمخرج رفد باش، بينما تشارك العراق بثلاثة أفلام، ومصر ثلاثة أفلام، ومن فلسطين فيلم واحد، ومن عمان فيلم واحد، ومن اليمن فيلم واحد.

ويشهد المهرجان العديد من الفعاليات المتنوعة، إلى جانب عروض الأفلام، مثل الندوات وورش العمل والعروض المسرحية والمعارض الفنية.

ويُكرم المهرجان خلال فعالياته عدداً من نجوم السينما العربية والعالمية، تقديراً لإسهاماتهم في مجال الفن السينمائي

ويُعد مهرجان بغداد السينمائي من أهم الفعاليات الثقافية في العراق، ويهدف إلى دعم صناعة السينما العراقية والعربية، وتعزيز التواصل بين صناع الأفلام العرب.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 شباط الحالي، ويحمل اسم المخرج السينمائي العراقي الراحل محمد شكري جميل، برعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار، ودائرة السينما والمسرح العراقي.

يشار إلى أن مهرجان بغداد السينمائي تأسس عام 2023 وينظم من قبل نقابة الفنانين العراقيين، بهدف غير ربحي ممكرّس لإشاعة وتعزيز وإثراء الثقافة السينمائية، وتشجيع الجمهور على المشاركة والتفاعل، ودعم صناع الأفلام، وتطوير وتفعيل الصناعة السينمائية في العراق والبلاد العربية.