غارات جوية أمريكية وبريطانية على مواقع لـ"أنصار الله" في الحديدة غربي اليمن

أفاد مصدر في السلطات المحلية في محافظة الحديدة اليمنية، مساء اليوم السبت، بمهاجمة القوات الجوية الأمريكية والبريطانية مواقع لـ"أنصار الله" في شمال وجنوب محافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر في اليمن.

وأوضح مسؤول في السلطة المحلية في محافظة الحديدة : "مقاتلات أمريكية وبريطانية داهمت منشآت عسكرية لجماعة "أنصار الله" في منطقتي اللاهية والدريهيمي في شمال وجنوب الحديدة في غرب اليمن".

وأضاف المسؤول: "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت 4 غارات على الأقل استهدفت مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبل الملح بمديرية اللُحية شمال مدينة الحديدة، وفي ساحل مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".

وأضاف أن "محافظة الحديدة تشهد تحليقاً لطائرات استطلاع أمريكية.

وتهاجم الولايات المتحدة وبريطانيا أهدافا لـ"أنصار الله" منذ منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري، ووصفتا ذلك بأنه رد على تهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر.

ووصف محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى لـ"أنصار الله"، هذه الضربات بأنها "وحشية إرهابية وعدوان متعمد وغير مبرر".

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، تدمير صاروخ للدفاع الجوي تابع لجماعة "أنصار الله"، كان معداً للتصدي لمقاتلاتها، التي تنفذ بمشاركة بريطانية غارات على مواقع للجماعة للأسبوع الثالث توالياً.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة المركزية الأمريكية، قصفت في حوالي الساعة 3:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، ودمرت صاروخاً أرض-جو للحوثيين كان جاهزاً للإطلاق".