أطوار البرغي والعزقة

الهامش: غالبا ما أصادف برغياً كان فاعلا في آلة الحكومة ثم تم الإستغناء عنه ورميه كعزقة لايحتاجها أحد فيذكرني ببطل قصتي " حارس الليل" التي تتحدث عن عنصر أمني يمثل سلطة سيده فيرهب الناس ويظلمهم خلال ساعات دوامه، وبعد الدوام يغدو مظلوما مثلهم من آلة السلطة..

الخبر: من دون إعلام المشتركين وقع وزير الاتصالات مساء أمس قرار رفع أسعار باقات الإنترنيت بشكل مبالغ فيه، وهذا يذكرني بالعديد من العزقات التي تسلمت وزارة الاتصالات بالأمس وهي اليوم تنتقد سياسات الآلة التي رمتهم كعزقة في غرفة الكراكيب !؟

المتن: انتهى الزمن الوجودي للفرد الحر الذي بدأ في ستينيات القرن الماضي حتى نهاية العقد الأول من هذا القرن وجاء زمن المؤسسات التي تستخدم الفرد كبرغي أو عزقة في آلتها غير الإنسانية .. بغض النظر عن انتمائك القومي والديني والمذهبي والطبقي والحزبي فأنت ستستمر في العيش المريح إذا اندغمت كقطعة مكملة للآلة التي تطحن حياة الأفراد ثم تعلبهم وتبيعهم كسلعة للإستهلاك.. وماينتظر الفرد العربي في سورية أو لبنان أو العراق أو مصر والمغرب هو ماينتظر أفراد العالم الرأسمالي في أوروبا والمتحور الشيوعي في الصين : فهناك إله واحد هو المال ودين واحد هو الرأسمالية، ومصير من لايندغم فيه هو النسيان في حال صمته ، وعذاب الجحيم في حال تمرده، ولامجال للبطولات الفردية التي كتب عنها آلاف الروايات والقصص والمسرحيات خلال القرن الماضي الذي كان زمن استقلال الفرد الحر أكثر من أي وقت آخر..

وفيما يخصنا كأفراد داعمين لقوة الدولة قد لايفهم بعضنا عدوانية المؤسسات التي حاربنا لحمايتها ثم ارتدت علينا بالضرائب ، وقد لايفهم الذين راحوا مع ضدنا في الأراضي المسيطر عليها من قبل المجموعات والجماعات والدول المعادية كيف يتم افتراس حياتهم من دون إعلان .. ففي كل يوم ضرائب جديدة وجرائم جديدة يقابلها ارتفاعات في الأسعار حتى بات الناس يأكلون شرفهم وأخلاقهم وتربيتهم وعمرهم من أجل الإستمرار في العيش وصرنا كالبهائم وأضل سبيلا.. فليست الحروب العسكرية ونشر الأمراض والكساد وانهيار العملات وجمود الإنتاج وتقليص عدد سكان المعمورة سوى تفاصيل نشهدها في طريقنا إلى ماخطط لنا مثل القطيع الذاهب إلى المسلخ .. وليس لنا كأفراد سوى التضامن والتكافل مع بعضنا باسم حماية الإنسانية، وليس العرق أو الدين أو الحزب منقذنا بعدما تركنا الرب القدير بين أيدي الذئاب ..

تسريبات: وصلتنا عن اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم في موازنةعام 2024:

زيادة القيم التأجيرية على المساكن

زيادة القيم التاجيرية على غير المساكن

رفع طابع المختار على المعاملات

مضاعفة الغرامات غير المنصوص عنها بشكل صريح

مضاعفة غرامات السير

رفع الضريبة على طن الاسمنت

زيادة غرامة التأخير في تنفيذ وثيقة الوفاة

زيادة على بعض الرسوم القضائية

زيادة رسوم رخصة السوق

زيادة رسوم امتحان للحصول على رخصة السوق

زيادة رسوم الميكانيك

زيادة رسم الطابع على الفواتير

زيادة في كلفة السجل العدلي

زيادة في كلفة اخراج القيد الفردي او العائلي

زيادة على المصادقات والافادات التي تصدر عن وزارة الخارجية والمغتربين

زيادة رسوم رخصة البناء

رفع الرسم السنوي المقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك

مضاعفة الضريبة السنوية على تلاميذ الخاصة

رفع رسوم حماية الملكية الفكرية

اقتطاع ضريبة 3% من اموال المتوفي قبل توزيعها على الورثة .

رفع رسم الترشح للانتخابات النيابية

رفع رسم الترشح للانتخابات البلدية

رفع رسم الترشح للانتخابات الاختيارية

اخضاع الايرادات التي حققها الاشخاص والشركات نتيجة عمليات صيرفة لضريبة استثنائية

استحداث بدل خدمات سريعة وطارئة لدى الادارات العامة .

كمالة: ومازالت الحكومة تتمنع عن رفع رواتب موظفيها بحجة أن السوق سيلتهم الزيادة في الوقت الذي ترفع فيه أسعار كل ماتبيعه لنا لترتفع بذلك أسعار السوق ، وبالتالي فهي تدفع موظفيها نحو الفساد لكي يتمكنوا من العيش، ثم تسجنهم في نهاية المطاف ليأكلو ويشربوا على حساب دافعي الضرائب الذين لم يدخلوا السجن بعد !؟

مع تحيات منظمة أغبياء بلا حدود

نبيل صالح