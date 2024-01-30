بينها العلوم الصحية و الهندسية..وزير التعليم العالي يكشف عن خطة لإنشاء « ثانويات متخصصة»

كشف وزير التعليم العالي بسام ابراهيم، عن تشكيل لجنة في الوزارة لإعادة رسم الخريطة التعليمية، ودراسة آليات القبول الحالية والتركيز على التعليم التقني والمهني وتطوير هذا القطاع، وتشجيع الطلاب للدخول فيه وتعديل الخطط والمناهج ووضع جزء من هذه الخطط للتدريب والتأهيل سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة لإكساب الخرّيج المهارات العملية التطبيقية تمهيداً لدخوله إلى سوق العمل.





وأشار الوزير إلى خطة العمل على المدى المتوسط والطويل، وهي العمل على مسار ثانويات معينة، بوجود ثانويات مختصة في مجال العلوم الصحية "علم الأحياء- الكيمياء"، والعلوم الهندسية "الرياضيات والفيزياء"، والعلوم الأدبية، والعلوم المهنية، مع تحديد نسبة التعليم المهني.



كما كشف ابراهيم، عن خطة لتخفيض أعداد القبول في التعليم المفتوح، ولاسيما في ظل وجود أعداد كبيرة من الخريجين، مضيفا: لا بد من إعادة النظر بهذا النمط التعليمي من خلال دمجه مع التعليم الإلكتروني، وافتتاح برامج نوعية خاصة، والتوقف عن تسجيل الطلاب في بعض البرامج، قائلا: طلبنا من اللجنة الخاصة دراسة واقع التعليم المفتوح بشكل كامل.



وأشار إبراهيم إلى وجود فجوة بالمهارات بين متطلبات سوق العمل والخريجين، ما يتطلب الحاجة إلى مرصد سوق العمل لتوجيه الكفاءات إلى أماكن سوق العمل.



ونوه إبراهيم بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في تحديد نسب القبول في التعليم الثانوي العام والمهني وفق خطة زمنية دورية كل 3 سنوات.



يذكر ان كلام الوزير جاء خلال ورشة عمل حوارية تفاعلية نظمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، بعنوان «مدى فاعلية سياسات القبول الجامعي في ضوء تحديات سوق العمل الجديدة» وذلك في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.