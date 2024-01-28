أجور الفنادق تسجل أرقاماً و مستويات خيالية .. حجز الغرفة يتجاوز 400 دولار!!
سجلت أجور الفنادق في سوريا أجورا خيالية وارتفاعا تجاوز نسبة 50%، لا سيما مع الارتفاع الأخير بأسعار الكهرباء.
ففي دمشق، بلغت أجرة الغرفة البريمير للزبون الأجنبي في فندق “الفور سيزن” 250 دولار للشخص الواحد و 270 دولار للشخصين، والجناح التنفيذي فبلغ أجره 390 دولار للشخص و410 دولار للشخصين.
أما في الفنادق الأخرى، ومنها فندق “الشيراتون” حيث بلغ أجر الغرفة للزبون السوري 619 ألفاً وللزبون الأجنبي 136 دولار، وأجرة الجناح مليون و400 ألف ل.س للزبون السوري و315 دولار للزبون الأجنبي.
وفي فندق “جولدين المزة”، بلغ أجر الغرفة للزبون السوري 916 ألف ليرة سورية، أما أجرها للزبون الأجنبي فتبلغ 235 دولار، وأجر الجناح 338 دولار.
وأكد رئيس غرفة سياحة دمشق محمد مملوك، أن وزارة السياحة هي من تحدد أجور الغرف في الفنادق وحتى الآن لم يصدر أي تعميم جديد بعد القرار الأخير بتحديد الأسعار.
أثر
إضافة تعليق جديد