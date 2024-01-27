احتراق سفينة نفط بريطانية قرب اليمن إثر استهدافها بعدد من الصواريخ

أفصحت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ هجوم مستهدف على سفينة النفط البريطانية “مارلين لواندا” في خليج عدن باستخدام عدة صواريخ.



أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، في بيان صدر عنه أن الصواريخ أصابت السفينة مباشرة، مما أسفر عن اندلاع حريق عليها.

وفي سياق آخر، أعلن مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني عن تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة السواح اليمنية، وأشار إلى تلقي بلاغ بالحادث على بعد 60 ميلاً بحريًا شرقي عدن في اليمن.

دعا المركز السفن في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

تأتي هذه الأحداث بعد تهديدات سابقة من قبل حركة “أنصار الله” اليمنية (الحوثيين) بشنّ هجمات على السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، رداً على ضربات صاروخية استهدفت مواقعهم من قبل تحالف “حارس الازدهار”.

يذكر أن الحوثيين بينوا أن هجماتهم تستهدف السفن المتصلة بإسرائيل تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث تشهد إسرائيل عملية عسكرية منذ 7 أكتوبر رداً على هجوم منسق من قبل “حماس”.



RT