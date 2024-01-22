22-01-2024
أكثر من 288 مليار دولار استثمارات دول الغرب في الاقتصاد الروسي
تقدر استثمارات الاتحاد الأوروبي ودول السبع وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي بأكثر من 288 مليار دولار.
ويمتلك الاتحاد الأوروبي 223.3 مليار دولار من تلك الأصول، منها 98.3 مليار دولار لقبرص، و50.1 مليار دولار لهولندا و17.3 مليار دولار لألمانيا و16.6 مليار دولار لفرنسا و12.9 مليار دولار لإيطاليا.
ومن مجموعة الـ7 تعتبر بريطانيا أكبر مستثمر في الاقتصاد الروسي، ووصلت قيمة الأصول البريطانية في روسيا إلى 18.9 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة بـ9.6 مليار دولار واليابان بـ4.6 مليار دولار وكندا بـ2.9 مليار دولار، كما بلغت استثمارات سويسرا في روسيا 28.5 مليار دولار والنرويج 139 مليون دولار.
روسيا اليوم
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