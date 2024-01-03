الكبد الدهني : الأسباب.. الأعراض.. العلاج!

يشكل الكبد جزءًا أساسيًا من الجسم، حيث يقوم بتنقية الدم من السموم وإنتاج الهرمونات والبروتينات الضرورية.

تراكم الدهون على الكبد قد يؤدي إلى اختلال في وظائفه الطبيعية.

في هذا المقال، سنلقي نظرة على أسباب وعوامل خطر دهون الكبد.

أسباب دهون الكبد :

تعتبر دهون الكبد الكحولي من الأسباب الرئيسية، ويزيد خطر الإصابة بها في حال وجود عوامل مثل السمنة وسوء التغذية.

بينما تظل أسباب دهون الكبد غير الكحولي غير معروفة تمامًا، يُعتبر وجود أمراض أخرى وحالات مثل متلازمة تكييس المبايض وارتفاع الكوليستيرول ومرض السكري عوامل خطر.

عوامل خطر :

1- عوامل مشتركة :

التهاب الكبد السابق، السمنة المفرطة، وسوء التغذية يعززون فرص الإصابة بدهون الكبد.

2- العوامل الوراثية :

العوامل الجينية تلعب دورًا، وكذلك العمر حيث يزيد مع التقدم في السن.

أعراض دهون الكبد :

فقدان الشهية والوزن.

اصفرار الجلد والعينين.

انتفاخ البطن والساقين.

التعب الشديد والضعف العام.

الوقاية من دهون الكبد :

الحفاظ على الوزن الطبيعي.

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

تقليل استهلاك الكحول.

استخدام الأدوية والمكملات وفقًا لتوجيهات الطبيب.

على الرغم من عدم وجود أعراض واضحة في مراحل مبكرة من دهون الكبد، يُنصح بمراجعة الطبيب في حال ظهور أي من الأعراض المذكورة لضمان التشخيص المبكر وتجنب المضاعفات المحتملة.



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