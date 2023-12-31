لغز طائرة أقلعت فجر 2024 وحطت 2023.. كيف ذلك؟

أثار إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية برحلة “ستار أليانس” أمس من طوكيو، الساعة 1 فجرًا، في بداية عام 2024، اهتمام المغردين على منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً منصة إكس، حيث يبدو أن ركاب الطائرة احتفلوا بالعام الجديد مرتين، مرة في اليابان ومرة أخرى في الولايات المتحدة.

تجاوب بعض المستخدمين بتعليقات طريفة، معبرين عن حسدهم لركاب الرحلة الذين احتفلوا بليلة رأس السنة مرتين، وذلك نظرًا لاختلاف توقيت الساعة الرسمية بين اليابان والولايات المتحدة.



يذكر أن توقيت احتفالات رأس السنة يتغير من دولة إلى أخرى بناءً على الموقع الجغرافي والتوقيت الزمني، وخط غرينتش. وعلى سبيل المثال، تحتفل أستراليا عادةً من بين أوائل الدول بقدوم العام الجديد.

في سياق آخر، كانت جزيرة “ساموا كيريتيامتي” في جنوب المحيط الهادئ أول منطقة في العالم تحتفل ببداية عام 2024، وتليها جزيرة ساموا الأميركية بين الولايات المتحدة وأستراليا، حيث يبلغ تعداد سكانها نحو 50 ألف شخص، ويتم استقبال العام الجديد فيها في الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت غرينتش