موسكو تحذر : دمشق قد تنجر إلى الحرب

أكدت موسكو خطورة الهجمات الإسرائيلية على سورية والتوترات على حدود لبنان، محذرة من أن هذا الوضع يمكن أن يجلب دمشق إلى مواجهة إقليمية واسعة.

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة : “التصاعد غير المسبوق في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي شهد عددًا كبيرًا من الضحايا، يزيد من التوتر في سورية، خاصة بعد الهجوم الإسرائيلي العنيف في قطاع غزة والغارات المتواصلة في الضفة الغربية…”، مشيرًا إلى أن “الضربات المستمرة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف سورية… إضافةً إلى تصاعد التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل يشكل تهديدًا بتورط سورية في مواجهة إقليمية واسعة النطاق، وهذا غير مقبول بأي حال من الأحوال”.

وأضاف : “معاناة الشعب السوري وكذلك معاناة سكان غزة لا تهم على الإطلاق زملاءنا الغربيين.

اهتمامهم الوحيد هو اللعبة الجيوسياسية ودعم عملائهم في المنطقة بغض النظر عن فظاعة الجرائم التي يرتكبونها”.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الرسمي السوري بشن “عدوان” إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأفاد مراسل “شام إف إم” في دمشق بتجدد صوت الانفجارات في المنطقة المحيطة بالعاصمة وريفها، مشيرًا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استهداف نقاط في دمشق وريفها.



RT