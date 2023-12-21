حتى عام 2030 وزارة الكهرباء تُخطط لإنتاج 4000 ميغا واط من الطاقة الشمسية و الريحية
أكد معاون وزير الكهرباء أدهم بلان، أن حاجة البلد للطاقات المتجددة أصبحت ضرورة ملحة ولا يوجد أمامنا خيار آخر في ظل التوجه العالمي لهذا النوع من الطاقة ولما تقدمه من دعم للاقتصاد الوطني وأهميتها في حماية البيئة أيضاً.
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء تسعى إلى أن تصل إلى إنتاج 2500 ميغا واط من الطاقة الشمسية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية، وذلك ضمن الإستراتيجية التي وضعتها لعام 2030، أي بمجموع 4000 ميغا واط من الطاقات المتجددة.
وقال بلان: تتضمن الخطة أن يكون هناك نحو 1,200 مليون سخان شمسي مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في الطاقات المتجددة تهدف إلى زيادة المساهمة في ميزان الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة إضافة إلى تطوير محطات التوليد والشبكة الكهربائية الحالية.
وأضاف: إن إستراتيجية الوزارة وضعت أيضاً أهدافاً من ضمنها التوجه إلى الطاقة النظيفة الأمر الذي يسهم في تخفيض فاتورة الطاقة وخاصة أن الاستهلاك الأكبر في التسخين والتوجه العالمي اليوم هو /التحول الطاقي/.
وأشار إلى أن الحكومة أكدت في بيانها رصد الاعتمادات ووضعها بالحسبان ضمن الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة الطاقة وترشيدها كأولوية في كل القطاعات وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
الوطن
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