رفع أسعار الأدوية للمرة الثالثة خلال عام

برر عضو نقابة صيادلة سورية الدكتور نبيل القصير رفع أسعار الأدوية لضمان توفرها للمواطنين باعتبارها حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وبحال عدم توفرها ستستجر من مصادر مجهولة!

وأكد القصير أن نسبة الارتفاع تراوحت بين الـ 70 – 100% وهي جزء من الاستجابة لمطالب معامل الدواء، وشملت كل الأنواع، لافتاً إلى أن الصحة رفعت منذ فترة قصيرة أسعار بعض الأدوية المزمنة لانقطاعها، وحالياً بدأت تتوفر في الصيدليات.

وبين أن رفع بعض أنواع الزمر بأكثر من 70% لم يساهم بغلائها لأن سعرها الأصلي منخفض، مضيفا: "القطرة الأنفية" كانت بـ3500 ليرة، أما الآن أصبحت بنحو 7000 ليرة، أما أسعار أدوية "الكريب" مثل "الأزيثرومايسين" أصبحت بـ 12 ألف ليرة، السيتامول بـ 4000 ليرة للظرف الواحد، وشراب السعلة بـ 11 ألف ليرة، وبالتالي يمكن أن تصل كلفتها لـ35 ألف ليرة.

وعن ارتفاع أسعار بعض أنواع شراب السعلة ووصولها لـ 70 ألف ليرة، ذكر القصير، أن هذه النوعية تكون نباتية أو مستوردة من الخارج ولا علاقة للوزارة بتسعيرها، معلقاً: يمكن أن تنخفض أسعار الأدوية مع انخفاض سعر الصرف، ونتمنى ذلك.

إذاعة شام اف ام