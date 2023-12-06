استشهاد عامل سوري وإصابة 2 من عائلته بنيران العدو جنوب لبنان

تعرضت مزرعة لتربية الدواجن في جنوب لبنان لهجوم إسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد عامل سوري وإصابة اثنين من أفراد عائلته.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الهجوم وقع في المنطقة بين بلدة أرنون ومجرى نهر الخردلي.

العامل السوري وعائلته، الذين يعيشون ويعملون في المزرعة المستهدفة، كانوا الضحايا في هذا الهجوم.

في حادث منفصل، استهدف الكيان مبنى في الساحة العامة لبلدة ميس الجبل بقصف مدفعي، حيث تم إخلاء المبنى دون وقوع إصابات.

وفي واقعة أخرى، أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد أحد جنوده وإصابة 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعهم في منطقة النبي عويضة – العديسة (جنوب).

ويعد هذا هو أول شهيد في صفوف الجيش اللبناني جراء القصف الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر 2023.

وأفاد الجيش في بيان بأن مركزه العسكري في منطقة النبي عويضة – العديسة تعرض لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد عسكري وإصابة 3 آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تعرض محيط عدة بلدات، بما في ذلك شيحين الجبين في قضاء صور (جنوب)، لقصف مدفعي إسرائيلي، وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدة عيتا الشعب وأحراش بلدتي علما الشعب ومروحين، إضافة إلى غارة جوية على منطقة اللبونة شرق الناقورة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن “حزب الله” اللبناني استهداف 10 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود إسرائيليين بالقرب من الحدود الجنوبية اللبنانية.

في سلسلة بيانات، أكد الحزب أن مقاتليه نفذوا هجمات بالأسلحة المناسبة على مواقع مثل جل العلام، الضهيرة، وثكنة برانيت الإسرائيلية، محققين إصابات مباشرة.

وتستمر التصعيدات اليومية منذ 8 أكتوبر 2023، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان القصف المتقطع، مما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى على الحدود، مع مخاوف متزايدة من تصاعد الوضع إلى حرب شاملة.

في سياق متصل، يستمر الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات مدفعية وغارات جوية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

يأتي هذا القصف في سياق حرب مستمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة، حيث خلفت الحرب حتى الآن عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى بين الفلسطينيين، وتسببت في دمار هائل في البنية التحتية وأزمة إنسانية غير مسبوقة

وكالات