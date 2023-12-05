بسبب نقص التمويل الحاد.. برنامج الأغذية العالمي ينهي مساعداته في سورية
أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سورية.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان: نأسف للإعلان عن انتهاء برنامج المساعدات الغذائية العامة في جميع أنحاء سورية بدءاً من كانون الثاني المقبل، بسبب نقص التمويل الحاد.
وأضاف، أنه سيواصل المساعدات الغذائية الطارئة فقط لفئات محددة، ليكون هذا القرار بمثابة التخفيض السابع منذ انطلاق عمل البرنامج في سورية والأكبر من نوعه.
وأشار إلى انه سيواصل البرنامج دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء البلاد من خلال تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر.
وذكر أنه سيستمر بمساعدة الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات من خلال برامج التغذية، والأطفال في المدارس ومراكز التعلم من خلال برنامج الوجبات المدرسية، وكذلك الأسر الزراعية المدرجة في برنامج دعم سبل العيش.
يذكر أن برنامج الأغذية العالمي، يقدم المساعدات للسوريين منذ عام 2011.
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