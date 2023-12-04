إيرباص تطور طائرة عمودية كهربائية

04-12-2023

إيرباص تطور طائرة عمودية كهربائية

كشفت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص عن مشروع لتطوير طائرة عمودية كهربائية صغيرة للعمل (تاكسي طائر) داخل المدن ويتم التحكم فيها باستخدام كمبيوتر لوحي، وقالت إن الطائرة الجديدة واسمها "سيتي إيرباص نكست جين" (كهربائية كليا وعمودية) ويتم التحكم فيها عن بعد باستخدام "التابلت".

وشهدت تجربة الطائرة "نكست جين" الناجحة "إقلاع الطائرة وطيرانها ووصولها ثم هبوطها بطريقة آلية كليا في رحلة استمرت لمدة ساعة سارت- خلالها في طريق محدد سلفا" بحسب بيان إيرباص.

وحقق نظام القيادة الذاتية للطائرة الكهربائية الجديدة الذي يعتمد على الكمبيوتر اللوحي نجاحا واضحا، وخلال الرحلة التجريبية كان هناك طيار "يراقب نظام القيادة الذاتية الذي يستطيع رصد أي عوائق غير محددة سلفا ويقوم بتغيير وضع الطائرة بصورة آلية لكي تتخذ مسار طيران آمن".

كما يسمح نظام الملاحة المعتمد على الكمبيوتر اللوحي لأي طيار باستعادة السيطرة على الطائرة بسهولة عبر الكمبيوتر اللوحي واستئناف المهمة بعد ذلك.

المصدر: صحيفة الاقتصادية

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