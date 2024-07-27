خلل في منصة إكس يظهر الإعجابات المخفية

أعلنت منصة إكس (تويتر سابقًا) عن تعرضها لخلل أمني أدى إلى إظهار الإعجابات الخاصة بالمستخدمين، وذلك بعد مدة وجيزة من إطلاقها ميزة إخفاء الإعجابات.

وأرسلت المنصة رسالة إلكترونية للمستخدمين المتأثرين، كشفت فيها عن وقوع الحادث في حزيران الماضي، إذ سمحت ثغرة أمنية برؤية الإعجابات الخاصة بالمستخدمين حتى بعد إخفائها، وفق موقع إلكترونية مختصة.

وأعلنت “إكس” أن فريقها تلقى معلومات تفيد بأن بعض الإعجابات قد تكون بقيت متاحة للجمهور، وقالت في بريد إلكتروني للمستخدمين المتأثرين: “لقد تواصلنا معك؛ لأن حسابك على منصة إكس قد يكون قد تأثر بهذا الحادث الأمني”.

وكانت المنصة تتيح سابقًا للجميع الاطلاع على قائمة الإعجابات الخاصة بالحسابات العامة، ولكنها قررت إخفاءها بسبب ما عدّته “سلوكيات خطأ” من المستخدمين، مثل التردد في الإعجاب بالمحتوى خوفًا من الانتقادات أو المضايقات أو الانتقام من المتصيّدين أو لحماية صورتهم العامة.

وأكدت “إكس” أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية خصوصية الإعجابات، مع الإبقاء على إجمالي عدد الإعجابات لكل منشور مرئيًا للجميع.

يذكر أن المنصة لم تكشف عن عدد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة، لكن يبدو أنها أثّرت في عدد محدود من الحسابات.