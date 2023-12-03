امرأة سبعينية تنجب توأم في أوغندا

أنجبت امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً في أوغندا توأماً بعد تلقيها علاج الخصوبة الذي جعلها واحدة من أكبر الأمهات الجدد في العالم.

وقال المتحدث باسم مركز المرافق الدولي لمستشفى النساء، “آرثر ماتسيكو”، إن “سافينا ناموكوايا أنجبت صبياً وفتاة يوم الأربعاء عبر عملية قيصرية في المستشفى بالعاصمة كمبالا، حيث كانت تتلقى علاج التخصيب في المختبر”.

وأوضح المتحدث، أن الأم بصحة جيدة، منوهاً بأن “ناموكوايا” سبق أن أنجبت طفلة بنفس المستشفى عام 2020، عندما كانت في أواخر الستينيات من عمرها.

وأضاف الطبيب أن الأم السبعينية أصبحت قادرة على التجول في أرجاء المستشفى بعد يومين أو 3 من إنجاب التوأم.

وقال الدكتور إدوارد تامالي سالي، إن “ناموكوايا” استخدمت بويضة متبرعاً بها وحيوانات منوية من شريكها لإنجاب التوأم، ووصف وصول الطفلين بأنه “إنجاز استثنائي”.

وقالت الأم: “من المفروض أنني في السبعين من عمري، وجسدي ضعيف وغير قادرة على الحمل والولادة، لكن المعجزة حدثت بإنجاب توأم”.

يُذكر أن التوأم ولد قبل الآوان في الأسبوع 31 من الحمل، وتم وضعهما في الحاضنات، لكن قيل إنهما “يتمتعان بصحة جيدة”.