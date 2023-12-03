إيلون ماسك: الذكاء الاصطناعي سيمهد لوقت لا حاجة فيه إلى موظفين

عبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك عن قلقه بشأن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.

وقال مالك منصة "X - تويتر سابقا"، في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: إن الذكاء الاصطناعي في السنوات القليلة القادمة سيكون قادرا على كتابة رواية جيدة أو إنشاء تكنولوجيا جديدة أو فتح فرع جديد في الفيزياء مثلا.

وشبه ماسك، التكنولوجيا سريعة التطور "بالسيف ذي حدين"، الذي يمكن استخدامه لنشر الخير أو الضرر، معتبرا أنها قد تشكل تهديدا محتملا لوجود البشرية.

وأضاف: إنها القوة الأكثر تدميرا، وستمهد لوقت لا حاجة فيه إلى موظفين، لأن الذكاء الاصطناعي سيقوم بكل المهام عوضا عن البشر.

وكان الملياردير الأمريكي، أيلون ماسك، كشف في وقت سابق، أنه سينشئ شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي باسم « X. AI »، واطلق مؤخرا المنتج الأول "غروك" المدرب على بيانات إكس، والذي يتسم وفق ماسك، ببعض الفكاهة والسخرية في ردوده.