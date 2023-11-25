سرقة على الطريقة الحمصية.. سرقه زوج ابنته!

ألقى قسم شرطة حمص الجديدة القبض على شخص سرق منزل والد زوجته واسترد كامل المسروقات وفقاً لإعلان وزارة الداخلية السورية.

وفي التفاصيل فقد ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة حمص الجديدة بتعرض منزله الكائن في حي الوعر للسرقة من قبل شخص مجهول حيث فقد منه أساور ذهبية عددها ستة وسنسال عدد اثنان وساعة يد ومبالغ مالية من فئات مختلفة (أربعة ملايين ليرة سورية، وألفين وخمسمائة يورو ، وألف دولار أمريكي).

من خلال جمع المعلومات والتحري دارت الشبهات حول المدعو (لؤي . ا) والذي يكون زوج ابنة صاحب المنزل حيث أفادت صاحبة المنزل بأنها كانت بزيارة ابنتها في منطقة دير عطية بريف دمشق وزوج ابنتها غادر المنزل لعدة ساعات بتاريخ السرقة، وبالتحقيق مع المذكور ومواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بسرقة المنزل بعد أخذه مفتاح المنزل من حقيبة والدة زوجته والتي كانت في زيارة لهم.

تم استرداد المصاغ الذهبي وقدر وزنه بـ ( 80 ) غرام والمبالغ المسروقة ، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه للقضاء المختص.