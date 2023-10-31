31-10-2023
المقاومة الفلسطينية تستهدف في ساعات المساء تل أبيب وضواحيها برشقات صاروخية
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هزت انفجارات ضخمة مدينة تل أبيب قبل قليل بعد إعلان كتائب القسام استهداف المدينة وضواحيها برشقات صاروخية.
كما أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف تل أبيب ومستوطنة نير إسحاق وقاعدة نيفاتيم بالصواريخ، ردا على استهداف المدنيين.
وتم اطلاق اكثر من 80 صاروخا في الرشقات الأخيرة نحو المناطق الإسرائيلية.
وقد أطلقت صافرات الإنذار في هرتسليا وكفار سابا وجفعات هن ورعنانا والبصرة وجليل يام.
وسمعت صفارات الإنذار في بيتح تكفا، ورمات غان، ورمات هشارون، وتل أبيب، وبني براك، وفي نيفي يمين، هود هشارون، نيفي يرق، شادي حامد، كفار سابا، جلجوليا وإليشما.
وقالت كتائب القسام إنها "للمرة الثالثة تقصف غوش دان ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
المصدر: وكالات
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