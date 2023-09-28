خطط لزعزعة الوضع في سورية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سورية، فاديم كوليت، عن وجود معلومات تفيد بأن مسلحين ينشطون في منطقة التنف بصدد تدريب مجموعات تخريبية بهدف زعزعة الاستقرار في المناطق الجنوبية للجمهورية العربية السورية.

وفي تصريحات أدلى بها كوليت الاثنين الماضي، أشار إلى أن المعلومات التي وصلت إلى المركز الروسي للمصالحة، تشير إلى أن هؤلاء المسلحين المتطرفين يعملون على تجنيد وتدريب هذه المجموعات التخريبية بهدف تقويض الاستقرار في المناطق الجنوبية لسورية.



وأكد كوليت أن قيادة المجموعة الروسية المشاركة في الجهود في سورية، بالتعاون مع الجيش السوري، ستتخذ التدابير الاستباقية اللازمة لمنع وقوع هذه الاستفزازات وحفظ الاستقرار في المنطقة.