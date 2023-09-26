ملاكم سوري ينسحب من بطولة الألعاب الأسيوية رفضاً للتطبيع
انسحب الملاكم همام محمد مليس من المشاركة بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في الصين، نتيجة تواجد حكم صهيوني خلال مباراته مع نظيره البحريني.
وأفادت صفحة الاتحاد الرياضي العام على “فيس بوك” أن “انسحب ملاكمنا البطل محمد مليس رافضاً الصعود إلى الحلقة لمواجهة الملاكم البحريني دانيس لابتبوف في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، وذلك لوجود أحد القضاة الستة من الكيان الصهيوني”.
وتابعت الصفحة “قدم المدرب محمد غصون اعتراضاً للجنة الحكام، ولكن الاصرار على بقاء هوية القضاة على حالها دفع ملاكمنا لعدم الصعود إلى الحلقة، وأعلن الحكم فوز البحريني لابتبوف”.
وختمت الصفحة “السيد كامل شبيب عضو اللجنة الدولية للحكام في الاتحاد الدولي للملاكمة، أوضح أن الاتحاد الدولي يؤكد دائماً على عدم تكليف أي قاضي أو حكم حلقة في أي دورة دولية من دولة معادية أو صديقة بحكم الجوار”.
وفي نهاية أب الماضي انسحب السباح السوري العالمي همام معلا من بطولة العالم للسباحة الماسترز في اليابان “فوكوكا” بسبب تواجد لاعب من الكيان الصهيوني.
وفي وقت سابق امتنع لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوحدات الأردني خالد كردغلي عن المشاركة مع ناديه بمواجهة شباب أهلي دبي لتواجد لاعب صهيوني في صفوف الفريق الإماراتي، وذلك في ملحق بطولة دوري أبطال آسيا 2023.
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