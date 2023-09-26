 خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة جراء قصف تركي

26-09-2023

 خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر من الخدمة جراء قصف تركي

خرجت محطة تحويل الكهرباء ناحية تل تمر في الحسكة يوم أمس عن الخدمة بفعل “اعتداء تركي” استهدف خط الكهرباء المغذي للمحطة.

مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس،  أوضح أن المحطة خرجت من الخدمة، نتيجة قيام الاحتلال التركي باستهداف خط (66 ك.ف) المغذي للمحطة بعدد من القذائف في منطقة أم الكيف بريف تل تمر، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن منطقة تل تمر والتجمعات السكنية والقرى المحيطة بها”.

مشيراً إلى أن الشركة ستحرص على إجراء الإصلاح اللازم للخط وإعادة الخدمة إلى المحطة بأسرع وقت ممكن.

وتتعرض قرى ريف ناحية تل تمر منذ بداية الأسبوع الحالي إلى استهداف متكرر من قبل القوات التركية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات العامة والخاصة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...