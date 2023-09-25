رفع رسم الإقامة في المدن الجامعية إلى 8000 ليرة شهرياً

25-09-2023

رفع رسم الإقامة في المدن الجامعية إلى 8000 ليرة شهرياً

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتعديل رسم التسجيل في السكن الجامعي لكافة الهيئات العامة للمدن الجامعية لتصبح 8 آلاف ليرة سورية بدلاً من 2000 شهرياً.

هذا ويبدأ تطبيق القرار اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2023-2024، علماً أن المدن الجامعية تنتظر توضيح مفصل من الوزارة حول الآلية الجديدة لتقاضي الرسوم من الطلاب.

وكانت الوزارة أجرت تعديلاً على القسط منذ سنتين من 300 ليرة إلى 2000 ليرة، ليصار إلى صدور قرار جديد بتعديل الرسم إلى الـ 8000 ليرة شهرياً.

 الوطن أون لاين

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