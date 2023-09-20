ورق العنب تضاف إلى قائمة الأكلات المنسيّة !

أصبحت أكلة “ورق العنب” التي تعتبر من الوجبات الأساسية عند أغلب السوريين من الأصناف التي غابت عن موائد السوريين، بسبب غلاء مكوناتها وارتفاع تكاليف تحضيرها.

وقالت “أم محمد” التي كانت تشتري أوراق العنب في سوق باب سريجة في دمشق إنّ سعر الكيلو 15000 ليرة، معلّقة أنّ الأسعار غير منطقية وتزداد أسعار جميع المواد الغذائية بشكل يومي.

بينما ذكرت “أم عمار” إنّها كانت تقوم بتحضير هذه الأكلة كل أسبوع، لكن في ظل الظروف المعيشية الراهنة باتت تحضرها مرة كل شهر، مضيفةً: “وفي حال ارتفعت الأسعار أكثر سنستغني عنها كلياً”.

وأوضحت علا أنّ تحضير ورق العنب يحتاج رز ولحمة حمراء ودهون وبهارات، وجميع هذه المواد ارتفعت أسعارها بشكل كبير، فتكلفة هذه الطبخة حالياً لعائلة مكونة من 5 أفراد حوالي 100 ألف ليرة.

وبيّن بائع لحوم أنّ الإقبال على شراء اللحوم ضعيف جداً، مضيفاً أنّ الناس التي كانت تشتري كيلو أصبحت تشتري نصف كيلو، والذين اعتادوا شراء نصف كيلو يقومون حالياً بشراء وقية فقط أي انخفضت الكمية المباعة إلى النصف، ويوجد أشخاص استغنت عن شراء اللحمة بشكل نهائي.

وبلغ سعر كيلو الرز المصري 15000ليرة، وكيلو اللحم 100000 ليرة، والهبرة 150000ليرة، ويتراوح سعر كيلو ورق العنب بين 12000 و15000 ليرة.

وفي وقت سابق، بيّن رئيس جمعية اللحامين في دمشق #محمد_يحيى_الخن لـ “كيو بزنس” أنّ ارتفاع أسعار العجول والأغنام يعود إلى نقص المادة بعد عيد الأضحى، وأيضاً إلى زيادة استهلاك المطاعم للحوم في الفترة الأخيرة.

وأوضح الخن أنّ نسبة الذبح انخفضت بما يعادل 15%، حيث كانت أعداد الذبائح خلال العشرين يوم الفائتين بين 500 و700 رأس غنم، وبين 35 و55 رأس عجل، أمّا حالياً فقد انخفضت إلى حوالي 450 رأس غنم، وبين 20 و30 رأس عجل.

كيو بزنس