السوريون موعودون بالسماح لهم بالحج والعمرة هذا العام

تحدث المهندس طلال خضير، رئيس اتحاد غرف السياحة في سورية، عن مخرجات ورشة العمل التحضيرية لإعادة نشاط الحج والعمرة في سورية، والتي أقيمت بين وزارة السياحة وزارة الصحة، وزارة الأوقاف ومصرف سورية المركزي، حيث قال إن مسؤولية تأمين المرشدين الدينيين لرحلة الحج والعمرة وإعادة تأهيلهم، تقع على عاتق وزارة الأوقاف.

وستكون متابعة قائمة اللقاحات المطلوبة من المعتمر والاهتمام برحلة حج صحية خالية من العدوى بالأوبئة أو بالأمراض السارية من مهام وزارة الصحة. وفيما يخص نقل وتداول الأموال بين سورية والسعودية قبل موسم العمرة وأثنائه، سيقوم مصرف سورية المركزي بضبط العملية لضمان تعامل مالي آمن بعيداً عن التلاعب.

وأضاف أن اتحاد غرف السياحة في سورية، شكّل لجنةً مختصة لتنظيم عمل مكاتب العمرة، والتعويل بشكل أساسي على المكاتب التي تمتلك رقم في منظمة اتحاد النقل الجوي الدولي العالمية (IATA)، مع تحديد اشتراطات لعمل المكاتب غير الحاصلة على ترخيص الـ “IATA”، بحيث يتعاقدون مع المكاتب المرخصة باتفاقيات تحمي حقوق المعتمرين والمكاتب بنفس الوقت.

وبين خضير أن وزارة السياحة تبذل جهوداً كبيرةً لتنفيذ كل ما خُطّطَ له بأسرع وقت ممكن، لضمان عودة رحلات الحج والعمرة، اعتباراً من الموسم المقبل، بعد توقفها لـ 12 عاماً.

ولفت رئيس اتحاد غرف السياحة، أنه بأرقامٍ تقريبية، تكلفة رحلة العمرة من سورية هذا العام ستتراوح بين 10 مليون ولغاية 70 مليون ل.س، على اختلاف طرق السفر (السفر برّاً أقل كلفةً من الطيران)، وعلى اختلاف أماكن الإقامة وتصنيفاتها السياحية هناك.

ودعا لضرورة الالتزام بمواعيد الرحلات ذهاباً وإياباً، والالتزام بالمجموعات المرافقة، وعدم التخلّف، لإعطاء صورة حضارية عن السوريّين، والتمهيد لمواسم حج مستقبلية مليئة بالموثوقية، بين الدول لا سيما من ناحية استقبال السوريين.



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