كلمات لاذقانيه تتكون من مقطعين متشابهين
تك تك : خطط
تأ تأ : خربط بالحكي
دن دن : غنى بصوت واطي
تش تش : ابتل بالماء
فس فس : وشى ...نقل الاخبار
صح صح : استيقظ تماماً
فت فت : قطّع إلى قطع صغيرة
لئ لئ : ذهب في زيارات لا تناسب مستواه الاجتماعي
نئ نئ : أكل بين الوجبات
مز مز : استمتع بالطعام
شر شر : سال
بع بع : صرخ
بس بس : تمتم
جع جع : صاح
سـ.ـب سـ.ـب : شـ.ـتم
شم شم : تقصى الأخبار
عس عس : طال مرضه
رص رص : شدّ
جه جه : بزغ الفجر - طلع الضوء
جئ جئ : لاص في المياه
حب حب : تعا....طى المخد...ر....ا.......ت
حر حر : خاض في سيرة الناس
خم خم : بحث بدأب او اطال النوم
هر هر : أسقط أجزاء الطعام
عن عن : أصدر أنيناً دليل المرض
فص فص : اكل الموالح الغير مقشرة
طف طف : فاض
طن طن : روّج له وبالغ بمدحه
طب طب : واسى في محنته
كن كن : صمت بسبب استيائه
مط مط : ماطل
تخ تخ : اهترأ او طال مكوثه في مكان ما
لم لم : جمّع اللي وقع عالأرض
بأ بأ: صار يغلي
سخ سخ : ارتخى اعجابا
شب شب : بدا أصغر من عمره
بص بص : استرق النظر وتقال للنسونجي....
نش نش : رجع للعافية بعد المرض
فل فل : انزعج او غار
بج بج : انتفخ او ورم
ول ول : تقال عندما تصيبه مصيبه
غر غر: أي تمضمض بالماء
بر بر : تمتم بكلمات غير مفهومه
مخ مخ :انسجم مع الشيء
ون ون : بمعنى تردد
زح زح : تحرك من مكانة بس بالزور
مز مز : اي تلذذ بالطعام
بق بق :.....عم يغلي
لظ لظ : زاد وزنه
فض فض : باح وافصح عن خبايا معلقة
صو صو: يعني جاع كتير
بخ بخ : بخَّ الماء
تم تم : تحدث ب كلمات غير مفهومة بصوت منخفض
عج عج : أصبح سمين
شق شق : مزقه إربا إربا
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