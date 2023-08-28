كلمات لاذقانيه تتكون من مقطعين متشابهين

28-08-2023

كلمات لاذقانيه تتكون من مقطعين متشابهين

تك تك : خطط

تأ تأ : خربط بالحكي

دن دن : غنى بصوت واطي

 تش تش : ابتل بالماء 

 فس فس : وشى ...نقل الاخبار 

 صح صح : استيقظ تماماً 

 فت فت : قطّع إلى قطع صغيرة 

 لئ لئ : ذهب في زيارات لا تناسب مستواه الاجتماعي 

 نئ نئ : أكل بين الوجبات

 مز مز : استمتع بالطعام

 شر شر : سال 

 بع بع : صرخ 

بس بس : تمتم 

 جع جع : صاح 

 سـ.ـب سـ.ـب : شـ.ـتم 

 شم شم : تقصى الأخبار 

 عس عس : طال مرضه 

 رص رص : شدّ 

 جه جه : بزغ الفجر - طلع الضوء 

 جئ  جئ : لاص في المياه 

 حب حب : تعا....طى المخد...ر....ا.......ت

 حر حر : خاض في سيرة الناس 

 خم خم : بحث بدأب او اطال النوم 

 هر هر : أسقط أجزاء الطعام 

 عن عن : أصدر أنيناً دليل المرض 

 فص فص : اكل الموالح الغير مقشرة 

 طف طف : فاض 

 طن طن : روّج له وبالغ بمدحه 

 طب طب : واسى في محنته 

 كن كن : صمت بسبب استيائه 

 مط مط : ماطل 

 تخ تخ : اهترأ او طال مكوثه في مكان ما 
لم لم : جمّع اللي وقع عالأرض

بأ بأ: صار يغلي

 سخ سخ : ارتخى اعجابا 

 شب شب : بدا أصغر من عمره 

 بص بص : استرق النظر وتقال للنسونجي....

نش نش : رجع للعافية بعد المرض

فل فل :  انزعج او غار

بج بج :  انتفخ او ورم

ول ول : تقال عندما تصيبه مصيبه

غر غر: أي تمضمض بالماء

بر بر : تمتم بكلمات غير مفهومه

مخ مخ :انسجم مع الشيء

 ون ون : بمعنى تردد

زح  زح :  تحرك من مكانة بس بالزور 

 مز  مز : اي تلذذ بالطعام

بق بق :.....عم يغلي

لظ  لظ : زاد وزنه 

فض فض : باح وافصح عن خبايا معلقة

صو صو: يعني جاع كتير 

بخ  بخ : بخَّ الماء

 تم  تم :  تحدث ب كلمات غير مفهومة بصوت منخفض
عج عج : أصبح سمين 

شق شق : مزقه إربا إربا

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