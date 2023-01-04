04-01-2023 الزواج كمعركة سأل الإبن والده: لماذا يجب على الزوجة إطعام زوجها ؟ الأب: لأن اتفاقية جنيف تنص على وجوب إطعام الأسير ! إضافة تعليق جديد اسمك لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية البريد الإلكتروني محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين. الصفحة الأولى الموضوع التعليق About text formats نص عادي لا يسمح بوسوم HTML. تفصل السطور و الفقرات تلقائيا. يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...
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