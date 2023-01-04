الزواج كمعركة

04-01-2023

الزواج كمعركة

سأل الإبن والده: لماذا يجب على الزوجة إطعام زوجها ؟
الأب: لأن اتفاقية جنيف تنص على وجوب إطعام الأسير !

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