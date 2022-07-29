29-07-2022
أخطر 7 كلمات تستخدمها النساء:
1- أوكي :
هذه الكلمه تستخدمها المرأه كي تنهي النقاش وآنت يجب أن تصمت، أوتختصر
2- ولا شي :
هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، ويعني إنه يوجد شيء، وإذا سمعتها يجب أن تقف على رجليك
3- لا عادي :
وهي من أخطر التصريحات اللي يمكن أن تقولها المرأه للرجل، و تعني أن المرأه تريد التفكير مطولا و بعمق قبل أن تجعلك تدفع الثمن غاليا. و وقتها تأكد إن الوضع أبدا مو عادي
4- براحتك :
هذه كلمة تحدي و تحذير و ليست إذناً..بالعربي يعني إذا إنت رجاال اكسر كلمتها وشوف
5- لا مشكور :
يعني إن الغضب قد وصل حده واقترب من الانفجار وسوف تحل عليك اللعنة قريباً
6- آهااا :
يعني إنها كانت شاكه فى شي وإنت أكدته.. حاول تلطيف الجو قبل أن تحفر قبرك بنفسك
7- ماشي :
يعني تخطيط مسبق لجريمة قريبة جدا، ولازم تشفلك صرفة قبل ما الناس تترحم عليك .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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