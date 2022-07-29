أخطر 7 كلمات تستخدمها النساء:

1- أوكي :

هذه الكلمه تستخدمها المرأه كي تنهي النقاش وآنت يجب أن تصمت، أوتختصر

2- ولا شي :

هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، ويعني إنه يوجد شيء، وإذا سمعتها يجب أن تقف على رجليك

3- لا عادي :

وهي من أخطر التصريحات اللي يمكن أن تقولها المرأه للرجل، و تعني أن المرأه تريد التفكير مطولا و بعمق قبل أن تجعلك تدفع الثمن غاليا. و وقتها تأكد إن الوضع أبدا مو عادي

4- براحتك :

هذه كلمة تحدي و تحذير و ليست إذناً..بالعربي يعني إذا إنت رجاال اكسر كلمتها وشوف

5- لا مشكور :

يعني إن الغضب قد وصل حده واقترب من الانفجار وسوف تحل عليك اللعنة قريباً

6- آهااا :

يعني إنها كانت شاكه فى شي وإنت أكدته.. حاول تلطيف الجو قبل أن تحفر قبرك بنفسك

7- ماشي :

يعني تخطيط مسبق لجريمة قريبة جدا، ولازم تشفلك صرفة قبل ما الناس تترحم عليك .

إنا لله وإنا إليه راجعون