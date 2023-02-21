نظريات مورفي
● نظرية مورفي الأولى :
إذا أمكن لشيء أن يتعطل فسوف يتعطل
● نظرية مورفي الثانية :
إذا تركت الأمور على عواهنها فسوف تنتقل من سيء إلى أسوأ
● نظرية مورفي الثالثة :
يستحيل تحصين أي أمر ضد الأغبياء لأن غباءهم مبدع
● قانون غامبرسون:
درجة احتمال حدوث أي أمر تتوافق بصورة عكسية مع درجة الرغبة في حدوثه
● قانون الاسترجاع:
يستحيل إيجاد الوثائق الضائعة قبل القيام باستبدالها
● قانون بيير الثاني:
ساعد المرء عند حاجته ، وسوف يتذكرك عندما يقع في ورطة أخرى
● قانون كارسون:
أفضل للمرء أن يكون غنيا ومعافى من أن يكون فقيرا ومريضا
● قانون الهمس:
سوف يصدق الناس كل ما تقول إذا قلته لهم همسا
● قانون الحظ:
إذا أكلت ضفدعا حيا في بداية اليوم ، فلن يحصل لك أمر أسوأ بقية ذلك اليوم
● مبدأ كونوي:
في كل منظمة هناك شخص يفهم تحديدا ما الذي يحدث ، ذلك الشخص يجب أن يفصل
● إيضاح إبلي:
الزواج هو الاتحاد الوحيد الذي لايمكن تنظيمه ، فكل من الطرفين يعتقد أنه الإدارة المسؤولة
● قانون هليبرغر للمحامين:
عندما يعمل محام واحد في البلدة فإنه لايستطيع كسب عيشه أما إذا كان هناك محاميان فسوف يكسب كلاهما رزقه وزيادة
● قاعدة موراي:
أي بلد تدخل الديمقراطية اسمه ليس ديمقراطيا
● بكل بساطة وبدون أي تعقيد :
الأحمق إذا سقطت بجانبه تفاحة أكلها والذكي إذا سقطت تساءل لماذا سقطت (قصة نيوتن)
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