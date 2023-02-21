نظريات مورفي

21-02-2023

نظريات مورفي

● نظرية مورفي الأولى : 
إذا أمكن لشيء أن يتعطل فسوف يتعطل

●  نظرية مورفي الثانية : 
إذا تركت الأمور على عواهنها فسوف تنتقل من سيء إلى أسوأ

● نظرية مورفي الثالثة :
 يستحيل تحصين أي أمر ضد الأغبياء لأن غباءهم مبدع

● قانون غامبرسون: 
درجة احتمال حدوث أي أمر تتوافق بصورة عكسية مع درجة الرغبة في حدوثه

● قانون الاسترجاع:
 يستحيل إيجاد الوثائق الضائعة قبل القيام باستبدالها

● قانون بيير الثاني: 
ساعد المرء عند حاجته ، وسوف يتذكرك عندما يقع في ورطة أخرى

●  قانون كارسون: 
أفضل للمرء أن يكون غنيا ومعافى من أن يكون فقيرا ومريضا

● قانون الهمس:
 سوف يصدق الناس كل ما تقول إذا قلته لهم همسا

 ● قانون الحظ: 
إذا أكلت ضفدعا حيا في بداية اليوم ، فلن يحصل لك أمر أسوأ بقية ذلك اليوم

● مبدأ كونوي: 
في كل منظمة هناك شخص يفهم تحديدا ما الذي يحدث ، ذلك الشخص يجب أن يفصل

● إيضاح إبلي: 
الزواج هو الاتحاد الوحيد الذي لايمكن تنظيمه ، فكل من الطرفين يعتقد أنه الإدارة المسؤولة

 ● قانون هليبرغر للمحامين:
 عندما يعمل محام واحد في البلدة فإنه لايستطيع كسب عيشه أما إذا كان هناك محاميان فسوف يكسب كلاهما رزقه وزيادة

● قاعدة موراي:
 أي بلد تدخل الديمقراطية اسمه ليس ديمقراطيا

● بكل بساطة وبدون أي تعقيد :
 الأحمق إذا سقطت بجانبه تفاحة أكلها والذكي إذا سقطت تساءل لماذا سقطت (قصة نيوتن)

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