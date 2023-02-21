نظريات مورفي

● نظرية مورفي الأولى :

إذا أمكن لشيء أن يتعطل فسوف يتعطل

● نظرية مورفي الثانية :

إذا تركت الأمور على عواهنها فسوف تنتقل من سيء إلى أسوأ

● نظرية مورفي الثالثة :

يستحيل تحصين أي أمر ضد الأغبياء لأن غباءهم مبدع

● قانون غامبرسون:

درجة احتمال حدوث أي أمر تتوافق بصورة عكسية مع درجة الرغبة في حدوثه

● قانون الاسترجاع:

يستحيل إيجاد الوثائق الضائعة قبل القيام باستبدالها

● قانون بيير الثاني:

ساعد المرء عند حاجته ، وسوف يتذكرك عندما يقع في ورطة أخرى

● قانون كارسون:

أفضل للمرء أن يكون غنيا ومعافى من أن يكون فقيرا ومريضا

● قانون الهمس:

سوف يصدق الناس كل ما تقول إذا قلته لهم همسا

● قانون الحظ:

إذا أكلت ضفدعا حيا في بداية اليوم ، فلن يحصل لك أمر أسوأ بقية ذلك اليوم

● مبدأ كونوي:

في كل منظمة هناك شخص يفهم تحديدا ما الذي يحدث ، ذلك الشخص يجب أن يفصل

● إيضاح إبلي:

الزواج هو الاتحاد الوحيد الذي لايمكن تنظيمه ، فكل من الطرفين يعتقد أنه الإدارة المسؤولة

● قانون هليبرغر للمحامين:

عندما يعمل محام واحد في البلدة فإنه لايستطيع كسب عيشه أما إذا كان هناك محاميان فسوف يكسب كلاهما رزقه وزيادة

● قاعدة موراي:

أي بلد تدخل الديمقراطية اسمه ليس ديمقراطيا

● بكل بساطة وبدون أي تعقيد :

الأحمق إذا سقطت بجانبه تفاحة أكلها والذكي إذا سقطت تساءل لماذا سقطت (قصة نيوتن)