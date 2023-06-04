حكم مستعملة

1- إن الثورة التي لا يقودها الوعي تتحول إلى إرهاب ..!

2- الثورة التي يغدق عليها بالمال تتحول إلى ثورة لصوص ومجرمين ..!

3- عندما تصبح الوطنية مصدر دخل يكثر الوطنيون ..!

الجنرال الفيتنامي " جياب".

4- أخطر على الثورات الوصول بها إلى نصف مراحلها ، فالذي يقوم بنصف الثورة كمن يحفر قبره بيده ..." ماوتسيتونغ".

5- لا يوجد شيء إسمه بلد فقير أو بلد غني ، ولكن يوجد شيء إسمه حكومة فاشلة أو ناجحة في إدارة البلد اقتصادياً وإدارياً ... "مهاتير محمد".

6-مكافحة الفساد تبدأ من الهرم الأعلى من السلطة وليس من الأدنى ...". مهاتير محمد ".

7- لا يمكن أن تغتني عن طريق السياسة إلا إذا كنت فاسداً ... " هاري ترومان".

8_ إذا تعاطى الحاكم التجارة ، فسد الحكم وفسدت التجارة ... "ابن خلدون".

9_ في دول القمع الفكري يكون أرخص الأجور أجور المعلم ... " محمد العراقي".

10- السياسيون في العالم كالقرود في الغابة إذا تشاجروا أفسدوا الزرع ، وإذا تصالحوا أكلوا المحصول ... . " جورج ارويل".

11- الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل ، لأن أغلبية من الحمير ستحدد مصيرك ... . "برناردو شو".

12- درجة الصعوبة والخطورة في محاولتك تحرير شعب راض بعبوديته ، هي نفسها عند محاولتك استعباد شعب حر ... " مكيافليلي".

13- نحن لانعاني من نقص في الأموال بل من زيادة في اللصوص ... . "ادوارد غالبانو".

14- إذا أردت أن تضيع شعباً اشغله في نقص السلع والغاز والادوية والأنبوبة وغياب البنزين ثم غيِّب عقله ، واخلط السياسة بالاقتصاد بالدين بالرياضة .... "

ابن عامر".

15- هذا البلد لو أقيم فيه ميزان عدل كما ينبغي لامتلأت السجون وخلت القصور .... "نجيب محفوظ".

16- السياسيون مثل حفاظات الأطفال يجب تغييرهم دائماً ولنفس الأسباب .... "مارك توين".

17- العدالة الغربية تقف إلى جانب الدول الضعيغة بشرط أن يكون لديها ما يكفي من النفط ...." احمد مطر".

18- إذا أردت أن تتحكم في جاهل ، عليك أن تغلف له كل باطل بغلاف ديني .... " ابن رشد".

19- إن الذين يجعلونك تعتقد بما هو مخالف للعقل ، قادرون على جعلك ترتكب الفظائع .... " ابن رشد".

20- الإنسان حينما يطبق القانون يسمو على الحيوان ، وحينما يبتعد عن القانون والعدل ينحط ويصبح أقل من الحيوان .... " ارسطو."

21- إذا لم ينقرض الجهل من بلداننا سيأتي السيّاح للتفرج علينا بدلاً من الآثار .... " نجيب محفوظ."

22- سيظل الناس سذج في حقل السياسية مالم يستشفوا ما وراء العبارات .... " لينين".

23- الشعب الذي لا يدافع عن حقوقه في الحرية والحكم تتكحم به العصابات واللصوص ...

" افلاطون".

24- لوكان الإستبداد رجلاً وأراد أن ينتسب لقال : أنا الشر ، وأمي الكراهية ، وأخي الغدر ، وأختي الإساءة ، وعمي الضرر ، وخالي الحقد ، وابني الفقر ، وابنتي البطالة ، ووطني الخراب ، وعشيرتي الجهالة .... " الكواكبي".

25- من رضع من ثدي الذل دهراً ، رأى في الحرية خراباً وشرا .... " محمود درويش".

26- إذا فقدت مالك فقد ضاع عليك شيءٌ له قيمة ، وإذا فقدت شرفك فقد فقدت شيئاً لا يقدر بثمن ، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء ... " مجهول".

27- من يرفض اليوم القبول بالنصيحة التي لا تكلفه شيئاً سوف يضطر بالغد إلى شراء الأسف بأعلى الأسعار ... "افلاطون".

28- الغرب ليس عباقرة ونحن لسنا أغبياء ، هم يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل ... " زويل".

29- الجهل إذا اتحد مع الفساد والقوة يكون أكثر عداوة وضراوة للعدالة والقانون ... "مجهول".

30-حينما تعيق مجرى الدم بالشريان تكون السكتة القلبية ، وحينما تعيق مجرى النهر يكون الفيضان ، وحينما تعيق مستقبل الشعب تكون الثورات .... "هوجو".

31- الفاسدون لن يبنوا وطناً إنما يبنون ذاتهم ويفسدون أوطانهم .... "مانديلا".

32- التجارة بالأديان هي التجارة الرابحة في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل .... " ابن رشد".

33- لم أر أقذر من الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم .... " هتلر".*