10 حالات طلاق في الساعة في العراق

ارتفاع كبير في حالات الطلاق شهدتها دولة عربية منذ بداية العام الجاري 2023، وسط تحذيرات من هذا الارتفاع الخطير والتحذير من تفكك المجتمع

المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، في العراق حذر في بيان من تفاقم ظاهرة الطلاق بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية وقال انه قدم عدة مقترحات لعلاجها، إلا انه ليس هناك أي استجابة من قبل الحكومة العراقية

المرصد اشار الى انه وخلال رصده لهذه الظاهرة حيث سجلت أعلى الحالات في شهر أيار حيث وصلت إلى 6728 حالة طلاق، أي بواقع عشر حالات بالساعة الواحدة و224 حالة باليوم الواحد.

واوضح انه قرابة 3 آلاف حالة فقط كانت في بغداد والبصرة وهي تشكل 45 بالمئة من حالات الطلاق، وهذه الاحصائيات عدا محافظات الإقليم.

المركز الاستراتيجي دعا الحكومة للتحرك فورا امام هذه الظاهرة من خلال القضاء على البطالة والفقر ودعم القطاعين الصناعي والزراعي حيث وقف عند الأسباب الاقتصادية التي تشكل قرابة الخمسين بالمئة من أسباب تفشي ظاهرة الطلاق إضافة إلى زواج القاصرات والاستخدام الخاطى لوسائل التواصل الاجتماعي وتفشي المخدرات بشكل كبير وأزمة السكن التي تتفاقم يوما بعد آخر خلال السنوات الخمس الماضية.