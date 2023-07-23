عمل جراحي نادر لاستئصال كليتي مريض بوزن 15 كغ بعد توقفهما عن العمل

عمل جراحي نادر، أجراه فريق طبي من كادر مشفى الباسل بطرطوس، حيث استطاع استئصال كليتين لمريض يبلغ من العمر 51 عاماً .

وذكر المدير العام للمشفى الدكتور اسكندر عمار، أن المريض راجع المشفى بشكوى زيادة كبيرة ومتسارعة بحجم البطن خلال ال 4 أشهر، مترافقة بآلام بطنية مبهمة وحالة إمساك، حيث أجريت له على الفور الاستقصاءات الشعاعية والمخبرية اللازمة، إضافة إلى إجراء تصوير طبقي محوري لمنطقتي البطن والحوض مع الحقن. وتبين وجود كتلة كبيرة واضحة الحدود، بجدار سميك تحوي مناطق كيسية وكتلة كبيرة ثانية واضحة الحدود ذات كثافة شحمية في القسم الأيمن من جوف البطن والحوض .

وأضاف عمار ، إنه أُجري جلسات غسل كلية للمريض ثم تم تحضيره، وتم إجراء العمل الجراحي له في المشفى مجاناً عن طريق شق ناصف للبطن حيث وجدت الكليتان تملآن البطن فتم تسليخ الكليتان وعزل السرة الكلوية وربطها واستئصالهما.

وبيّن الدكتور عمار أن الكلية اليمنى، بلغت حوالي ٣٥ سم فيما الكلية اليسرى حوالي ٤٠ سم، ويبلغ وزن كل منهما، نحو 8 كغ. وأشار مدير المشفى إلى أن الكليتين تشغلان معظم المساحة في بطن المريض، وكان لابد من استئصالهما للحفاظ على حياته، مؤكداً أن حالة المريض مستقرة، حيث ستجرى له جلسات غسيل كلية مرتين في الأسبوع إلى حين إجراء زرع كلية في دمشق.

وعن ماهية الداء الكلوي متعدد الكيسات لكليتي المريض، لفت عمار إلى وجود أعداد كبيرة من الكيسات داخل كل كلية ما أدى إلى تضخمها بشكل كبير، وبالتالي توقفها عن العمل بشكل تام، وكان لابد من العمل الجراحي تمهيداً لإجراء عملية زرع كلية.

ويتألف الفريق الطبي، الذي أجرى العمل الجراحي مؤلف من رئيس شعبة الجراحة الأولى الدكتور علي بلال والدكتور تمام محرز وبعض الأطباء المقيمين.