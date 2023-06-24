الرئيس الروسي يتوعد بردٍّ قاسٍ على تمرد بريغوجين العسكري على الجيش

حذّر الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مقاتلي “فاغنر” من الخضوع “للمغامرة الإجرامية”، في وقت تواجه فيه روسيا “قتالاً صعباً”، مؤكداً أنّ “القوات المسلحة الروسية تلقت أمراً بتحييد الذين نظموا التمرد المسلّح”.

وأكد بوتين في كلمة بشأن آخر التطورات في روسيا، أنّ “الرد على التمرد المسلّح الذي يحاول دفع البلاد للاستسلام والحرب الأهلية سيكون قاسياً”، معتبراً أنّه “يجب تركيز الجهود على وحدة البلاد، والتمرد الأخير هو طعنة في الظهر سبق أن تعرضنا لها في الحرب العالمية الأولى”.

كما قال إنّ القوى الأجنبية كانت تستفيد من “الطعنات التي نتعرض لها”، مشيراً إلى أنّ “هناك من يسعى إلى زرع الفوضى والحرب الأهلية في البلاد، وسنواجه هذا التهديد والخيانة بشكل صارم وقاطع”.

وشدد الرئيس الروسي على أنّ “الخونة سيتحملون المسؤولية أمام الدولة. والأجهزة الأمنية تلقت أوامر صارمة بمكافحة الإرهاب وإعادة الوضع إلى طبيعته”، مشيراً إلى أنّ “ما يحصل هو غدر وطعنة في الظهر”.

كذلك، لفت إلى أنّه تم إعلان نظام مكافحة الإرهاب في موسكو وعدد من المقاطعات، وأنّه سيتم اتخاذ إجراءات “لإعادة الاستقرار في روستوف”؛ المقاطعة التي أعلن قائد قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، يفغيني بريغوجين، أن قواته سيطرت، اليوم السبت، على المنشآت العسكرية فيها.

ورأى بوتين أنّه “يجب نبذ أي خلاف أثناء تنفيذ العملية العسكرية الخاصة”، وأنّ “المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب منا الوحدة للتصدي للمخططات الخارجية”.

كما ختم خطابه بالقول: “كرئيس لروسيا وكمواطن روسي، سأقوم بكل ما بوسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح”.

وأعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، عن تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد قيود مكافحة الإرهاب في المدينة، تحسباً لأي طارئ، بعد دعوة بريغوجين، للعصيان المسلح، وزعمه أن قواته “تعرضت لقصف من الجيش الروسي”، الذي كذّب بدوره هذه الادعاءات.

وفي وقت سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية.

كذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استغلال نظام كييف لـ “استفزاز” مؤسس شركة “فاغنر” وتركيز نشاط وحداته الهجومية التكتيكية على أطراف مدينة باخموت.

وكالات