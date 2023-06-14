ألمانيا تحكم بسجن لاجئ سوري قاتل مع “أحرار الشام”

أصدرت المحكمة العليا في برلين الإثنين 12/6/2023، حكماً بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ بحق اللاجئ السوري (رسول هز) الذي كان عنصراً سابقاً في حركة أحرار الشام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية AFP.

واعتبرت المحكمة أن اللاجئ السوري البالغ من العمر 31 عاماً مذنب بسبب انتسابه لجماعة “إرهابية” في الخارج، بحسب التصنيفات الألمانية.

وذكرت الوكالة الفرنسية أن “رسول” كان انضم إلى صفوف أحرار الشام عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً في خريف عام 2012.

وبررت المحكمة انضمام اللاجئ السوري لأحرار الشام لحماية نفسه بعد أن انشق عن الجيش السوري. وشارك رسول في معارك مع أحرار الشام لمدة عام ونصف تقريباً، ولم يتمكن القانون الجنائي في ألمانيا من تحديد ما إذا كان قد أصاب أو قتل أشخاصاً في هذه الفترة بالفعل.

وفي آذار من عام 2014 ترك رسول أحرار الشام وجاء إلى ألمانيا عبر تركيا، وأثناء جلسة تقديم طلب اللجوء أمام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ذكر عضويته السابقة في أحرار الشام، ما أدى إلى فتح تحقيقات بدء محاكمته في نيسان الماضي.

وقيّم القاضي الذي ترأس جلسة المحكمة اعتراف رسول بالانضمام إلى الحركة، مما دفعه لتخفيف الحكم عليه، وطلب محامي الدفاع عن رسول بأن يكون الحكم بمثابة تحذير فقط، لتصدر المحكمة حكمها على رسول بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ.

وكالات