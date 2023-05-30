نيمار ونجوم الرياضة والفن يشهدون تتويج فيرستابن بجائزة موناكو الكبرى "للفورمولا 1"

حضر نجوم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار، والإيطاليان ماركو فيراتي وجيانلويجي دوناروما، جائزة موناكو "للفورمولا 1"، والتي حصد لقبها الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.



كما كان من ضمن الحضور، نجوم هوليوود: توم هولاند، وأورلاندو بلووم، ومايكل دوغلاس وزوجته كاثرين زيتا جونز. ونجمة التنس السابقة ماريا شارابوفا وزوجها، وفقاً لموقع "صحيفة الخليج".



الفوز الثاني



وتقدم فيرستابن الذي هيمن على سباق شهد تقلبات مناخية، على سائقي أستون مارتن المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو وألبين الفرنسي إستيبان أوكون.



وحقق فيرستابن "25 عاماً" أول المنطلقين، فوزه الثاني في الإمارة التي تقع على البحر الأبيض المتوسط في ثلاثة أعوام، والرابع هذا الموسم والـ 39 في مسيرته.



تعزيز الصدارة



ليعزز بذلك صدارته للترتيب العام، ورافعاً رصيده إلى 144 نقطة، متقدماً بفارق 39 نقطة عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس المنطلق من المراكز الأخيرة.



كما عزز فريق ريد بول صدارته للصانعين برصيد 249 نقطة، بفارق 129 نقطة عن أستون مارتن؛ الذي يتقدم بدوره بفارق نقطة عن مرسيدس الثالث.



أمر صعب



وقال فيرستابن الذي أنهى السباق بوقت قدره "1:48:51" ساعة: "كدت ألمس الجدران عدة مرات. كان الأمر صعباً للغاية هناك، لكن هذه هي موناكو".



وتابع: "من الرائع الفوز هنا والطريقة التي فزنا بها اليوم برغم رداءة الطقس والبقاء هادئاً وإعادة الكأس إلى الوطن".



ولم يجد "ماد ماكس" الذي وصل إلى الإمارة في لباس السائق الذي لا يقهر، لخوض السباق الرقم 80 في مسيرته، أي منافسة تذكر، باستثناء تحدي الأمطار.



وعن ذلك، قال ماكس: "لم نكن نعرف ماذا كان سيحصل، كان يجب علينا أن نحافظ على الهدوء والقيادة في جميع الحالات".



محمد رمضان مع نيمار



وفي سياق متصل، نشر الفنان المصري محمد رمضان، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، صوراً من لقائه بنجم كرة القدم، البرازيلي نيمار المحترف في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.



وتجاهل نيمار التوجه مع فريقه إلى مواجهة ستراسبورغ؛ والتي شهدت تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد التعادل بهدف لمثله، وتوجه إلى موناكو.



إصابة النجم البرازيلي



يذكر أن نيمار يغيب عن الملاعب منذ أواخر شباط/فبراير الماضي، حيث تعرض لإصابة في كاحل القدم، استلزمت إجراء عملية جراحية.



وأفسدت هذه الإصابة الانطلاقة الرائعة لنيمار هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفاً إلى جانب 17 تمريرة حاسمة بكل البطولات.



وينتهي تعاقد نجم برشلونة السابق مع باريس في صيف 2027، ويقال إنه يفكر بجدية في الرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء"، في صيف العام الجاري.