الجولاني: حلب بوابة الشام ويجب التركيز عليها

أعلن “الجولاني” زعيم “هيئة تحرير الشام” خلال كلمة ألقاها في ما يسمى “المؤتمر الثوري لأهالي حلب الشهباء”، أن “حلب هي بوابة الشام، ويجب التركيز عليها وخلال سنة أو سنتين سيكون هناك تغير في خارطة المعركة”.

وأوضح أنه “خلال السنة القادمة أو السنتين سيكون هناك تغيير جذري على واقع المعركة في الحرب السورية، مع كل هؤلاء الأعداء، وأن الجاهزية العسكرية في أعلى مستوى”.

وبحسب الجولاني، فإن المعارضة السورية قوية ومتينة، وقامت خلال السنوات الماضية، على بناء مؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية والتعليمية والاقتصادية والقضائية، وأن (الثورة) تعيش عصرها الذهبي!

وكان الجولاني قبل شهر أدلى بتصريحات مبهمة وأثارت جدلا، خلال لقاء له مع الوجهاء والكوادر العاملة في حكومة الإنقاذ المعارضة في إدلب.

وقال الجولاني حينها “لدينا أوراق ونقاط قوة، ولدينا الأزرار لقلب الطاولة واانفجار والتسخين، وبيدنا أن نضغط أي زر نريده لنواجه الكثير من التحديات، ولسنا ضعاف إلى هذا الحجم”.

وكالات