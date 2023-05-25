ألف مليار ليرة إضافية لـ الزراعي لشراء القمح

قرر مجلس إدارة المصرف الزراعي أمس تخصيص اعتماد إضافي للمصرف الزراعي التعاوني بحدود مبلغ قدره /1000/ مليار (ألف مليار ليرة سورية) خارج الحد الأقصى للاعتمادات المخصصة للمصرف الزراعي التعاوني ولمصلحة المؤسسة السورية للحبوب من أجل تمويل عمليات شراء محصول القمح لموسم 2023 من الفلاحين، وتكليف فرع المصرف الزراعي التعاوني في دمشق إعداد الإضبارة المتعلقة بطلب التمويل والسندات العائد لها، والتوقيع على كل المعاملات المتعلقة بطلب التمويل، وإبرام العقد اللازم مع المؤسسة السورية للحبوب وبما يتوافق مع قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (644/ل. إ) تاريخ 18/5/2023.

وشمل القرار استجرار المصرف الزراعي التعاوني مبلغ الاعتماد المخصص لتمويل القمح لموسم عام 2023 على شكل سلف توضع في حسابه المفتوح لدى مصرف سورية المركزي على أن تغطى هذه السلف بسندات لا يتجاوز استحقاقها 120 يوماً من تاريخ تجهيزها لدى مصرف سورية المركزي، إضافة إلى استيفاء المصرف الزراعي التعاوني من المؤسسة السورية للحبوب على السلف الممنوحة منه فائدة عند الاستحقاق بمعدل (واحد بالمئة)، وتسري في حال انتهاء مدة القرض وعدم التزام المؤسسة العامة للحبوب بتسديد القرض فائدة تأخيرية مقدارها (1.75 بالمئة).

ويستوفي مصرف سورية المركزي من المصرف الزراعي التعاوني على السلف الممنوحة منه لمصلحة المؤسسة السورية للحبوب فائدة عند الاستحقاق بمعدل (0.5 بالمئة) وتسري في حال انتهاء مدة القرض وعدم سداده فائدة تأخيرية بمعدل واحد بالمئة

ويؤكد «الزراعي» أن مدة صرف قيم الحبوب سيكون خلال 24 ساعة بعد وصول القوائم (الفلاحين الذين سلموا محاصيلهم لفروع السورية للحبوب) لفرع المصرف الزراعي المختص وأنه تم التعميم على كل فروع الزراعي العاملة في مختلف المحافظات والمناطق بتبسيط وسرعة إجراءات تسليم قيم الحبوب وتقديم كل الخدمات المصرفية التي يحتاجها الفلاح من المصرف الزراعي.

فيما حددت اللجنة الاقتصادية في الحكومة، تسعيرة القمح بـ2500 ليرة للكيلو الواحد، وأضافت إليها 300 ليرة، بما وصفتها «حوافز تشجيعية»، لزراعة وتسليم القمح. ويصبح السعر بعد التعديل، الذي جاء تلبية لمطالب المزارعين بزيادة التسعيرة، 2800 ليرة للكيلو الواحد من القمح.



الوطن