“مجموعة السبع” تضع شروطاً لإعادة العلاقات مع سوريا

أكدت دول مجموعة السبع خلال قمة مجموعة السبع في اليابان, أنه لا ينبغي أن يكون هناك تطبيع مع سوريا قبل تحقيق تقدم حقيقي نحو حل سياسي فيها.

وأضافت دول مجموعة السبع أنها ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاكات القانون الدولي في سوريا والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين خلال الحرب بحسب وصفها.



ويأتي هذا بعد انعقاد قمة جامعة الدول العربية في مدينة جدّة السعودية، بحضور الرئيس السوري بشار الأسد, بعد غياب دام أكثر من 12 عاماً، بعد تعليق عضوية دمشق جراء الحرب.

وكالات